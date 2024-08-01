تيسيرًا على الأسر المصرية ... الفحص الطبي الشامل للطلاب ”خدمة مجانية” للمؤمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وفي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ... فإن أصحاب الاشتراكات المتأخرة يمكنهم الحصول على خدمة الفحص الطبي للمدارس بسداد "مقابل الخدمة المخفض" في إطار ما يتم تطبيقه بباقي المحافظات التي لم تطبق بها المنظومة

تؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للطلاب عند التقديم للمدارس أو في المراحل الانتقالية للتعليم "خدمة مجانية" للمؤمن عليهم المسددين للاشتراكات في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على عدم تحمل الأسر المصرية اي أعباء مالية اضافية.

حيث أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتيسيرا على المستفيدين المتأخرين عن سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل، فيمكنهم الحصول على خدمة الفحص الطبي الشامل للتقدم للمدارس بسداد "مقابل الخدمة المخفض" في إطار ما يتم تطبيقه بباقي المحافظات التي لم تطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك حرصاً على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة.

ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وتسهيلا على المستفيدين المتأخرين عن سداد الاشتراكات المتأخرة، وحتى يمكنهم التمتع بالمزايا المتعددة المقررة للمنظومة، تعلن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن إمكانية سداد تلك المتأخرات بنظام التقسيط لمدة تصل إلى ٣ سنوات عن طريق التوجه الى فروع الهيئة بالمحافظات واختيار النظام الأنسب، وذلك حرصاً من الهيئة في الحفاظ على حقوق المستفيدين في الاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة.

وستواصل الهيئة جهودها في العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعاون المستمر بين الهيئة وكافة الجهات القائمة على منظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق أهداف المنظومة، ومد مظلة التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المواطنين على حد سواء؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية.