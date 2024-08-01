نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ماتردد من اخبار حول اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 يوم السبت المقبل.

وقال المتحدث الرسمي، بمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، إنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وأشار زلطة إلى أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت ٩١٪؜، في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة ٩٢٪؜.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على اطلاع أبنائها الطلاب على كافة مستجدات مؤشرات النجاح في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار إجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.