مجلس إدارة الهيئة يعتمد الحساب الختامي وتقرير الأداء الفني للهيئة للعام المالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:31 مساءً - مجلس إدارة الهيئة: نجحنا في تقديم حوالى 48 مليون خدمة صحية لمنتفعي منظومة التأمين الشامل في 6 محافظات حتى الآن وهدفنا الوصول لأعلى مستويات الجودة وتحقيق رضاء المواطن

مجلس إدارة الهيئة: نجحنا ولأول مرة في سد عجز الموازنة بنسبة 50.5% بمعدل زيادة في نسبة الإيرادات بلغت 64% عن العام المالي السابق على الرغم من زيادة التكلفة الطبية للخدمات بحوالى 70% تأثرًا بزيادة تكلفة مدخلات الخدمة وتغير أسعار الصرف والموجة التضخمية

مجلس إدارة الهيئة: إيراداتنا من عوائد برامج السياحة العلاجية تجاوزت 2.1 مليون دولار وننفذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة الجهود لمضاعفة العوائد من النقد الأجنبي والتوسع في برنامج نرعاك في مصر

مجلس إدارة الهيئة يوافق على منح تخفيض مضاعف لمقابل الفحص الطبي لأطفال المدارس من غير المسجلين على منظومة التأمين الصحي الشامل مع استمرار تقديم الخدمة بدون مقابل للمسجلين بالمنظومة والفئات المعفاة بالقانون طبقًا لتوجيهات الحكومة بتخفيف العبء المادي عن المواطنين

رئيس مجلس إدارة الهيئة: اختيار هيئة الرعاية كشريك دولي لأكبر ثلاث شركات للتأمين الطبي في العالم بوبا BUPA وأليانز Alianz وأكسا AXA شهادة نجاح لسمعتنا الطبية ومؤشر لانضباطنا المحاسبي وخاصة في نظام المطالبات

رئيس مجلس إدارة الهيئة: حققنا نجاحات في ملف تعزيز جودة الرعاية الصحية في مختلف التخصصات ويُصرِح: هيئة الرعاية تحتل المركز الأول بين القطاعين الحكومي والخاص في الحصول على الاعتماد القومي GAHAR أو الاعتماد الدولي JCI وإنشاء منظومة إلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العكسية E-OVR والأدلة التشغيلية والتميز في المبادرات والمسابقات الدولية لمشاريع التحسين ومنها هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA والسعودي الألماني الصحية

رئيس مجلس إدارة الهيئة: أكثر من 12 مليار جنيه حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات خلال العام المالي 2024/2023 ممولًا من الموازنة العامة للدولة ومواردنا من مطالبات التأمين الصحي الشامل

رئيس مجلس إدارة الهيئة: الدعم المستمر من الدولة لمنظومة هيئة الرعاية الصحية يعكس اهتمام القيادة السياسية باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية والحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة الصحية

مجلس إدارة الهيئة يوافق على مشاركة الهيئة والجهات التابعة لها في شبكة التدريب الإلزامي للمستشفيات الجامعية لطلبة امتياز الصيادلة طبقًا لقواعد اللجنة العليا للإشراف

مجلس إدارة الهيئة يصدر قرار بتشكيل لجنة للمراجعة والحوكمة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية أعضاء مستقلين من المجلس للرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة والمرور الميداني الدوري على المنشآت الصحية التابعه لها

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الحساب الختامي وتقرير الأداء الفني للعام المالي 2023/2024، خلال الاجتماع الدوري رقم (76) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة وإصدار عدد من القرارات المهمة.

وأشار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى النجاح في تقديم حوالى 48 مليون خدمة صحية لمنتفعي منظومة التأمين الشامل في 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" حتى الآن، متابعًا: هدفنا الوصول لأعلى مستويات الجودة وتحقيق رضاء المواطن.

وأضاف مجلس إدارة الهيئة، أنه نجحنا ولأول مرة في سد عجز الموازنة بنسبة 50.5% بمعدل زيادة في نسبة الإيرادات بلغت 64% عن العام المالي السابق، وذلك على الرغم من زيادة التكلفة الطبية للخدمات بحوالى 70% تأثرًا بزيادة تكلفة مدخلات الخدمة وتغير أسعار الصرف والموجة التضخمية.

وتابع مجلس الإدارة: إيراداتنا من عوائد برامج السياحة العلاجية تجاوزت 2.1 مليون دولار، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة الجهود لمضاعفة العوائد من النقد الأجنبي والتوسع في برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على منح تخفيض مضاعف لمقابل الفحص الطبي لأطفال المدارس من غير المسجلين على منظومة التأمين الصحي الشامل مع استمرار تقديم الخدمة بدون مقابل للمسجلين بالمنظومة والفئات المعفاة بالقانون طبقًا لتوجيهات الحكومة بتخفيف العبء المادي عن المواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن اختيار هيئة الرعاية كشريك دولي لأكبر ثلاث شركات للتأمين الطبي في العالم بوبا BUPA وأليانز Alianz وأكسا AXA هي شهادة نجاح لسمعتنا الطبية ومؤشر لانضباطنا المحاسبي وخاصة في نظام المطالبات.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، حققنا نجاحات في ملف تعزيز جودة الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية تحتل المركز الأول بين القطاعين الحكومي والخاص في الحصول على الاعتماد القومي GAHAR أو الاعتماد الدولي JCI، وذلك بالإضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العكسية E-OVR، والأدلة التشغيلية، والتميز في المبادرات والمسابقات الدولية لمشاريع التحسين ومنها هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA والسعودي الألماني الصحية.

ولفت الدكتور السبكي، إلى أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بلغ أكثر من 12 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023 ممولًا من الموازنة العامة للدولة وموارد الهيئة من مطالبات التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور السبكي: أن الدعم المستمر من الدولة لمنظومة هيئة الرعاية الصحية يعكس اهتمام القيادة السياسية باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية والحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة الصحية.

وفي الختام، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على مشاركة الهيئة والجهات التابعة لها في شبكة التدريب الإلزامي للمستشفيات الجامعية لطلبة امتياز الصيادلة طبقًا لقواعد اللجنة العليا للإشراف.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بتشكيل لجنة للمراجعة والحوكمة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد السبكي، وعضوية أعضاء مستقلين من المجلس للرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة والمرور الميداني الدوري على المنشآت الصحية التابعه لها.

وتتشكل لجنة المراجعة والحوكمة، من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيسًا للجنة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مقررًا للجنة، والدكتور فريد محرم، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، عضوًا باللجنة، والدكتور إبراهيم فخر، أستاذ جراحة الأورام، عضوًا باللجنة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالهيئة، عضوًا باللجنة.

وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (76) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور محمد شعبان، مدير إدارة التقييم والمتابعة، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.