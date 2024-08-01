وزارة العمل : زيارة تفقدية لمكتب عمل رأس غارب بالبحر الأحمر لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:32 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الاحمر ، زيارة تفقدية لمكتب عمل رأس غارب ، وذلك لمتابعة جودة الخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين ، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات لأداء أدواره المنوط بها مع المنشآت والشركات على أرض الواقع، والاستماع إلى المقترحات لحل مشكلات المكتب ، مما يسهم فى تسهيل عملية تقديم خدمات الوزارة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وفق منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لتقديم تلك الخدمات إلكترونياً فى إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية 2030 ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الزيارات بدأتها المديرية على المكاتب والأجهزة التابعة لها المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة لمتابعة مستويات الأداء وتنفيذ الخطط الموضوعة وفق المدى الزمنى المحدد ، وتفعيل الدور الذى تقوم به تلك المكاتب لتقديم الخدمات للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى كافة ملفات العمل ومنها علاقات العمل ، والتفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، والعمالة غير المنتظمة ، والتدريب المهنى للشباب من الجنسين وغيرها ..

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، واتخاذ كل سُبل التطوير،والإمكانيات التى سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضرورة المتابعة الميدانية لمكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل ورصد جميع المعوقات والعمل على حلها وتسهيل تقديم خدمات الوزارة للمواطنين ، وأضاف مدير المديرية أنه اطمأن خلال الجولة على الخدمات التي يقدمها المكتب ، ومعرفة ما يواجه العاملين بالمكتب من مشكلات أثناء تأدية اعمالهم، خاصة المرتبطة بتعيين ذوي الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وقطاع الأعمال العام وسبل حلها ، ووجه باستكمال الزيارات الى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالي العاملين لدمجهم في المجتمع ، وفي نهاية الزيارة جرى تسليم شهادات شكر وتقدير للشركات التي قامت بالمساهمة في تطوير المكتب ، كما قدم الشكر لمديرة المكتب أمل نصر الدين على عملها الدؤوب وجهدها لتطوير المكتب وآداء العمل .