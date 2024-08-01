استمرار فعاليات الفلكلور والتراث في عروض مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:33 مساءً -

شهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة في حضور جماهيري كبير، باقة متميزة من العروض الفلكلورية، وذلك بختام فعاليات الأسبوع الثالث لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة، المقدم برعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستهلت الفعاليات مع باقة من الفقرات الاستعراضية التراثية قدمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان حسن عامر، منها «الترحيب البدوي، الفرح، والحجالة» إلى جانب فقرة التنورة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وشهد الجزء الثاني من الحفل عروضًا مميزة قدمتها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، منها: «التحطيب، الصعيدي، والفرح الأقصري»، بالإضافة إلى فواصل غنائية بمصاحبة الربابة والمزمار البلدي والناي والإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان محمد فاروق.

وتقدم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة تامر عبدالمنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

وتتجدد فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمهرجان، الأسبوع المقبل بداية من الأحد وحتى الأربعاء 7 أغسطس، مع مجموعة متنوعة من عروض الفنون الشعبية.

ويشهد مهرجان العلمين -الأضخم على مستوى الشرق الأوسط- هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدًا سياحيًا مهمًا لآلاف الزائرين من مصر والعالم.