جمهور الهضبة يستعد لحفل غنائي مميز على مسرح مدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:33 مساءً -

يترقب محبو الهضبة عمرو دياب في مصر والوطن العربي، حفله بمدينة العلمين الجديدة ذات الأجواء الساحرة والممتعة، ضمن مهرجان العلمين، والمقرر تنظيمه يوم 6 أغسطس الجاري، للاستماع إلى باقة مختلفة من أجمل أغانيه.

وعبر عدد كبير من جمهور عمرو دياب، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن انتظارهم للحفل المقام ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، والذي يصنف على أنه أهم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويستعد الجمهور للحفل بشغف كبير، إذ يقول أحد محبيه، عبر «فيسبوك»، أنه يجهز نفسه من الآن لحضور الحفل: «عمرو دياب من أهم النجوم، وبيقدم فن يناسب كل الأجيال».

تنوعت المنشورات والتعليقات عبر «السوشيال ميديا»، التي عبر من خلالها محبو الهضبة عن انتظار حفله بمهرجان العلمين، منها: «أهم حفلة نفسي أحضرها هي الهضبة، وحفلته هتبقى عظمة كعادته في أي حفلة ليه»، بينما كتب آخر: «طبعا عمرو دياب مطربي المفضل»، وأضاف الأخير: «منتظرينك يا هضبة في المهرجان».

جدير بالذكر أن عمرو دياب يشارك في النسخة الثانية من مهرجان العلمين، من خلال تقديم حفل غنائي كبير، يقدم فيه باقة مختلفة من أشهر أغانيه، والتي ارتبط بها الجمهور كثيرًا وتفاعل معها.