نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: حرارة مرتفعة وأمطار رعدية في بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسود اليوم الخميس، 1 أغسطس 2024، حالة من الطقس الشديد الحرارة على أغلب مناطق مصر، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقدمت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تفاصيل دقيقة عن حالة الطقس، التي تتضمن درجات حرارة مرتفعة وأمطار رعدية في بعض المناطق.

إليكم أبرز ما تم الكشف عنه في تقرير الأرصاد الجوية:

تفاصيل حالة الطقس

الطقس العام: يسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يصبح مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.

الأمطار والظواهر الجوية: تشير خرائط الطقس إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين، رأس بناس، أبوسمبل، أسوان، والوادي الجديد. قد تصحب هذه الأمطار نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

الرياح: من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة بشكل عام، مع نشاط متقطع على فترات في مختلف المناطق.

فرص الأمطار: تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، والتي قد تكون رعدية وتصل لحد السيول أحيانًا، على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، سيستمر هذا النشاط حتى يوم الأربعاء، 7 أغسطس.

حالة البحر

البحر المتوسط: يكون البحر المتوسط معتدلًا، بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/ساعة.

البحر الأحمر: حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 37°C، الصغرى 26°C

العظمى 37°C، الصغرى 26°C العاصمة الإدارية: العظمى 38°C، الصغرى 27°C

العظمى 38°C، الصغرى 27°C 6 أكتوبر: العظمى 38°C، الصغرى 27°C

العظمى 38°C، الصغرى 27°C الإسكندرية: العظمى 32°C، الصغرى 24°C

العظمى 32°C، الصغرى 24°C شرم الشيخ: العظمى 39°C، الصغرى 30°C

العظمى 39°C، الصغرى 30°C أسوان: العظمى 42°C، الصغرى 29°C

العظمى 42°C، الصغرى 29°C الغردقة: العظمى 42°C، الصغرى 29°C

تتفاوت درجات الحرارة بين المناطق المختلفة، حيث تسجل بعض المناطق في صعيد مصر درجات حرارة تصل إلى 44°C، بينما تكون درجات الحرارة في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية أقل نسبيًا.