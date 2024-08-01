نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشدد على مسئولي المركز التكنولوجي بالعياط بانتظام العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الوقوف بشباك تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز العياط للتعرف علي الخطوات التي يتبعها المواطنين داخل المركز ومراحل وخطوات عمل المنظومة بدءا من الحصول علي رقم ترتيب الادوار ومرورا بالحصول علي شهادة البيانات وتقديم ملفات التصالح.

واطلع المحافظ من موظفي المركز التكنولوجي علي آليات تسهيل الإجراءات علي المواطنين وسبل التعامل مع أي معوقات ومدي معرفتهم بالخطوات التنفيذية لتطبيق إجراءات قانون التصالح والحالات التي يشملها القانون والتسهيلات المقدمة به لإنهاء كافة المعوقات القديمة.

واطلع المحافظ من مسئول المركز التكنولوجي على الاحصاء اليومي لشهادات البيانات المستخرجة وطلبات التصالح المقدمة من المواطنين والطلبات التي تم البت فيها.

وشدد النجار علي موظفي المركز التكنولوجي أن منظومة العمل يجب أن تسير بمنتهي الدقة والإنضباط في ذلك الملف الحيوي وإنهاء معاملات المواطنين والالتزام بتطبيق اللائحة والضوابط المحددة قانونًا وفي حال عدم الإلمام بموقف أحد الحالات يتم الرجوع إلي رئيس المدينة أو الحي المختص للبت في الرأي وفقًا لما حدده القانون وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء.

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