نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: الحرارة في أغسطس أعلى من المعدل وأقل من يونيو ويوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس للأيام القادمة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع هطول الأمطار على مناطق في أسوان والبحر الأحمر، خاصة في بعض المناطق الجنوبية من محافظة البحر الأحمر، وذلك بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

تأثير الأحوال الجوية

فعلى الرغم من أن الطقس في معظم أنحاء الجمهورية مستقر وحول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، فإن هناك بعض الأحوال الجوية التي قد تؤدي إلى تساقط الأمطار.

وأكدت شاكر أن هذه الأمطار قد تتطور لتصل إلى حد السيول في بعض الأوقات، مع توقعات بزيادة تدريجية في الأمطار اعتبارًا من غدٍ الجمعة.

توقعات الطقس لأغسطس

قالت شاكر إن طقس أغسطس 2024 سيكون أعلى من المعدل المعتاد من حيث درجات الحرارة مقارنة بالشهور السابقة، ولكن أقل من يونيو ويوليو.

من المتوقع أيضًا أن ترتفع نسب الرطوبة، إلا أن عدد الأيام التي قد تشهد موجات حرارة قوية لن يكون كما كان في شهري يونيو ويوليو.

نصائح وتوصيات

دعت الأرصاد الجوية إلى متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وأكدت أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار المحتملة.