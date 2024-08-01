كتلة الحوار: تواجد الزعماء في العلمين أفضل تسويق للمدينة السياحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 02:30 مساءً - أشاد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار بما تقوم به الدولة بمدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أن تواجد كل رجال الدولة في العلمين، مع استضافه رجال الاعمال من الخليج و كل دول العالم فضلا عن استضافه الامير محمد بن زايد و رجال الحكم في الامارات الشقيقة، يعد خير تسويق و ترويج للطفرة السياحية والمجتمع العمراني المتكامل في العلمين.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة، أن توجه الاعلام حيث يوجد رئيس الدولة و الحكومة، ايضا يلفت الانظار داخليا لهذا المشروع العملاق الذي يطمح لان يحتل مكانه عالميه فضلا عن مكانته المحلية الرفيعة.