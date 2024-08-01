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كتلة الحوار: تواجد الزعماء في العلمين أفضل تسويق للمدينة السياحية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 02:30 مساءً - أشاد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار بما تقوم به الدولة بمدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أن تواجد كل رجال الدولة في العلمين، مع استضافه رجال الاعمال من الخليج و كل دول العالم فضلا عن استضافه الامير محمد بن زايد و رجال الحكم في الامارات الشقيقة، يعد خير تسويق و ترويج للطفرة السياحية والمجتمع العمراني المتكامل في العلمين.

 

 

 

 وأضاف عادل في تصريحات خاصة، أن توجه الاعلام حيث يوجد رئيس الدولة و الحكومة، ايضا يلفت الانظار داخليا لهذا المشروع العملاق الذي يطمح لان يحتل مكانه عالميه فضلا عن مكانته المحلية الرفيعة.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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