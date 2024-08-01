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أولمبياد باريس.. خسارة سيدات سلاح الشيش من إيطاليا فى ربع نهائى الفرق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 02:30 مساءً - خسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من إيطاليا المصنف أول عالم بنتيجة 45 - 14 فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

 

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجرى تيبور أندراسفى فى سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

 

وخسر البطل المصرى محمد السيد، من الفرنسى يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 فى نصف نهائى سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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