‏القومى للمرأة ينظم ورشة تدريبية لدعم مقدمى الخدمات الصحية فى التعامل مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 03:35 مساءً - ‏ نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة تدريبية لدعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف بكلية طب جامعة بورسعيد ، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، واستهدفت الورشة 25 من مقدمى الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بالكلية ،بحضور الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي بالوحدة، والدكتور خالد صبرى عميد كلية طب جامعة بورسعيد و الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي، و الأستاذ إسلام محمد عبد الحميد المحامي بمكتب شكاوى المرأة ببورسعيد،والأستاذة سالي ذهني ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت الدكتورة أمل فيليب أن الورشة التدريبية استهدفت تدريب مقدمى الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بالكلية علي كيفية تفعيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس، واستعرضت تعريفات العنف ضد المرأة الدولية و المحلية، واحدث الاحصائيات الخاصة به، وعرضت أسبابه و أشكاله و المضاعفات الصحية والاجتماعية والنفسية ، وأهمية دور القطاع الطبى فى دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف ، كما عرضت معايير تقديم الخدمة و كيفية تقديم الدعم النفسى الاولى وتقييم المخاطر و الحالة النفسية للسيدات ضحايا العنف.

‏ فيما أكد الدكتور خالد صبرى همية تفعيل دور كلية الطب جامعة بورسعيد فى مناهضة العنف ضد المرأة و وتقديم خدمات ذات جودة للسيدات المعنفات من خلال وحدة المرأة الآمنة.

وأشارت الدكتورة دينا شكرى الى مبادىء فحص الطب الشرعي فى مختلف حالات الاعتداء ، مشددة على أهمية الابلاغ فى الوقت المناسب لعدم ضياع الأدلة وهو الدور الهام الذى تقوم به وحدة المراة الآمنة من خلال تطبيق برتوكول الرعاية الصحية ومسار المراة التي تتعرض للعنف البدنى والجنسي والتعليمات القضائية.

‏

‏ وأوضح الأستاذ اسلام محمد عبد الحميد دور مكتب شكاوى المرأة بجميع المحافظات كشريك أساسي فى مساعدة السيدات ضحايا العنف مستعرضاً الخدمات التى يقدمها المكتب وأهدافه وتصنيفات العمل وكيفية تقديم الخدمة والتعاون مع الجهات الشريكة، مشيراً الي خط التواصل المباشر بين الوحدة والمكتب ورقم الخط الساخن 15115.

‏وأشارت الأستاذة سالى ذهنى عن دور الصندوق فى دعم قضايا مناهضة العنف ضد المرأة والصحة الانجابية بكافة الوسائل واهمها وحدات المرأة الآمنة والتركيز على تقديم الدعم لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعرضة لأشكال العنف المختلفة وأهمية تفعيل نظام الاحالة بين الجهات المختصة .