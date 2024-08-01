«صوت الأمة» ينعى حسام شوقى والمنتجين الفنيين محمود كمال وفتحي إسماعيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 03:36 مساءً - ينعى «صوت الأمة» المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى حسام شوقى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، والذين توفوا اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضيعة.

ويتقدم «صوت الأمة» بخالص العزاء إلى أسر وأصدقاء المتوفين سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وكان مصدر طبى كشف عن وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل والمنتجين الفنيان بالشركة، إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضيعة.

وقال مصدر طبى، إن حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل كانوا يستقلون سيارة على طريق الضبعة وتعرضوا لحادث أليم نتج عنه وفاتهم جميعا.