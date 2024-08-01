وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 03:36 مساءً - عقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا، اليوم الخميس، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وتأسس المجلس تأسس عام 2003، ويختص برسم السياسة العامة فى هذا المجال، واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذها، والإشراف على تنسيق الجهود ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مجالات التشريع، والمعلومات، والبحوث، والدراسات، والتدريب، والإعلام.

ويضم المجلس أيضًا لجانًا فرعية في المحافظات برئاسة "المحافظ"، لتنفيذ نفس الأهداف في محيط أعمالها، وتقديم تقاريرها إلى "المجلس الإستشاري" لمناقشتها ،وعرض كافة الملاحظات والتوصيات على مجلس الوزراء عن طريق وزير العمل ..

وأعلن الوزير خلال اللقاء عن تشكيل لجان نوعية من "المجلس الإستشاري"، لوضع خطة عمل خلال الفترة المُقبلة، يتم عرضها على "المجلس" في أول إجتماع له ،لبدء تنفيذها في كافة المحافظات، تعتمد على مواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء وبعد حدوثها،مع الوضع في الاعتبار، تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عيد العمال الماضي.