يوسف طلبة يودع منافسات القوس و السهم بأولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 03:36 مساءً - ودع يوسف طلبة لاعب منتخب القوس و السهم منافسات دور الـ 64 بدورة الألعاب الاولمبية التي تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وخرج طلبة من المنافسات بعد الخسارة أمام لاعب ألمانيا بنتيجة 6-0.

خسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من إيطاليا المصنف أول عالم بنتيجة 45 - 14 فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجرى تيبور أندراسفى فى سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.