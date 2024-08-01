“الوطنية للإعلام” تنعي المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

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أحمد جودة - القاهرة - تنعي الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيّين بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم اليوم.

وتقدّمت “الوطنية للإعلام” بخالص العزاء والمواساة لأسر الراحلين، وأن يلهمهم الله الصبر والسُلوان، ولأسرة العمل الإعلامي، داعين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.