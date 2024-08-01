القنصلية العامة في مارسيليا تنظم حفل عشاء على شرف أعضاء منتخب مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - نظمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مارسيليا حفل عشاء يوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2024 على شرف أعضاء منتخب مصر للمراكب الشراعية وأعضاء الجهاز الفني والإداري من أعضاء الإتحاد المصري برئاسة الدكتور المهندس/ الباسل عبد الله رئيس الإتحاد المصري للمراكب الشراعية، المتأهلان للمشاركة في مسابقات المراكب الشراعية بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة مارسيليا خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 6 أغسطس 2024.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصرى للمراكب الشراعية يتكون من الرياضيين على بدوى وخلود منسى اللذان تأهلا للمشاركة في مسابقات المراكب الشراعية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللذان يشاركان للمرة الثانية بعد مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.