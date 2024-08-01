الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد بعد زيارة أخوية بمدينة العلمين.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - سلّط موقع رئاسة الجمهورية الضوء على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لمدينة العلمين الجديدة، حيث كان فى استقباله لدى وصوله مطار العلمين الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ودار لقاء أخوى بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد، تناول تأكيد ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما اصطحب الرئيس السيسى أخيه الشيخ محمد بن زايد فى جولة بمدينة العلمين الجديدة، زارا خلالها أبرز معالمها، وتفقدا ما تم إنجازه من بناء وتطوير فى المدينة.

وودّع الرئيس السيسى، ضيف مصر الكبير بمطار العلمين، مثمنًا العلاقات والروابط الأخوية التى تجمع بين قيادتى وشعبى البلدين.