وزير الإسكان يتفقد مشروع ”سكن مصر” وروافع المياه والصرف.. وترفيق الأراضي المضافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 05:29 مساءً - الشربيني يستمع لمطالب أصحاب التواجدات بالمناطق المضافة بمدينة الشروق.. ويؤكد لهم: نعمل على الارتقاء بمستوى المنطقة.. وتوفير حياة كريمة لسكانها

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ11 عمارة سكنية بمشروع "سكن مصر"، وكذا روافع مياه الشرب والصرف الصحى، وأعمال ترفيق الأراضي المضافة بمدينة الشروق، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع تنفيذ 11 عمارة سكنية بمشروع "سكن مصر"، موجهاً بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والبدء الفورى فى تنفيذ 9 عمارات أخرى بذات الموقع، نظراً للطلب الكبير من المواطنين على تلك الوحدات، كما تفقد موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق "فرمة" بالأراضى المضافة للمدينة، وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، لتسليم الأراضى لمستحقيها، وسرعة الاستفادة من الحصة العينية للهيئة.

وخلال تفقده لأعمال ترفيق الأراضي المضافة بالشروق، التقى المهندس شريف الشربيني، عدداً من المواطنين أصحاب التواجدات على تلك الأراضي، واستمع لمطالبهم، وكلف مسئولى الهيئة والجهاز بدراستها، والعمل على تلبيتها طبقاً للقواعد المقررة، كما وجه بالإعداد لتنفيذ المشروعات الخدمية لسكان المنطقة.

وأوضح وزير الإسكان، لأصحاب التواجدات بالمناطق المضافة بمدينة الشروق، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، تعمل على الارتقاء بمستوى المنطقة، وتوفير حياة كريمة لسكانها، مشيراً إلى أنه كلف مسئولى الجهاز بإعداد خطة لتسليم الأراضى بالمناطق المضافة لمستحقيها، وسيتم إعلامهم بها قريباً.