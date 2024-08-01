نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين”: دورة تدريبية لتعليم الشطرنج لأبناء الزملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن دورة تدريبية لأبناء الصحفيين من سن 6 لـ 18 سنة لتعلم لعبة الشطرنج، وذلك بالتعاون مع أكاديمية عادلى للشطرنج المعتمدة من الاتحاد الدولى، ووزارة الشباب والرياضة.

الدورة في مقر النقابة، وعبارة عن 10 مستويات تؤهل المتدرب للمشاركة فى البطولات المحلية والدولية للعبة، ويقوم بالتدريب مدربون معتمدون من الاتحاد الدولى للشطرنج.

تكلفة المستوى الأول 900 جنيه، وبعد الحصول على خصم 35 % لأبناء الصحفيين يصبح 585 جنيهًا، وسوف يبدأ التدريب فور اكتمال العدد المطلوب.

يبدأ الحجز السبت المقبل الموافق 3 أغسطس 2024م، فى الدور الأول بمجمع الخدمات فى النقابة.