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“الصحفيين” تنظّم فعّالية للأطفال بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة المرأة فى نقابة الصحفيين، بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية فعالية للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة  بمقر النقابة يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس 2024م، من  11 صباحًا إلى 3 عصرًا.

فى البداية، يعرض فيلم تسجيلى عن فلسطين والقدس، وأهم المواقع الدينية والأثرية، ثم فقرة للألعاب الترفيهية، ورسم وصلصال.

ملحوظة: عدد الأطفال المشاركة فى هذه الفعالية سيكون محدودًا، وسوف يتم التوسع فى الأعداد بالفعاليات القادمة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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