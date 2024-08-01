أشهى الأطعمة بفعالية "Bites by the sea" بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 06:36 مساءً - يحمل مهرجان العلمين بدورته الثانية والمقام حالياً باقة من الأنشطة الترفيهية والثقافية المناسبة لجميع أفراد العائلة، ليقضوا إجازة صيفية سعيدة، ومن الفعاليات المنتظر إقامتها خلال الشهر الجاري فعالية بعنوان "Bites by the sea".

وتقام فعالية " Bites by the sea "، المنتظر إقامته في يوم الجمعة 16 أغسطس، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فقرات مهرجان الطعام " كايرو بايتس "، وسوف يتوفر منافذ متنوعة لبيع أنواع مختلفة من المأكولات المحلية إلى المأكولات العالمية ذات النكهات الفريدة .

ومن ضمن فقرات فعالية " Bites by the sea "، عروض الطبخ المباشر وتذوق مجموعة متنوعة من الأطباق طوال اليوم، بالإضافة إلى حفلات غنائية يحيها مجموعة من الفنانين حمزة نمرة، وسعاد ماسي، ومسار إجباري.

وتطرح العديد من العلامات التجارية مجموعة مجانية من منتجاتها بالإضافة إلى تحديد أنشطة ترفيهية للأطفال وشاحنات طعام والتي تصطف على الشاطئ وتقدم وجبات خفيفة لذيذة متنوعة ومناسبة لجميع الأذواق.

فعالية Bites by the sea