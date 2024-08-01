وزارة البترول تبدأ تفعيل آلية QR Code لتلقى الشكاوى الكترونياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 06:36 مساءً - بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق وتفعيل آلية تلقى الشكاوى عبر رمز الاستجابة السريعة QR CODE، بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء، في اطار جهود الوزارة المتواصلة مع المنظومة الموحدة لتحديث آليات العمل بالمنظومة، ومنها تسجيل الشكاوى للتسهيل على المواطنين.

وقالت وزارة البترول إنه يتاح استقبال الشكاوى الواردة إلكترونياً من خلال، الاتصال علي الرقم المختصر 16528، الموقع الالكتروني www.shakwa.eg، مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code، وتطبيق "في خدمتك" علي الهاتف المحمول.

كما تعمل الوزارة حالياً مع المنظومة الحكومية الموحدة على التطوير والتحديث الكامل لمنظومة تلقى الشكاوى و آليات الاستجابة السريعة لها، في ظل ما توليه الحكومة من أولوية لتعزيز ثقة المواطنين في أداء المنظومة ووزارات الحكومة بشأن الاستجابة لشكاويهم، ووفق سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة الى تحسين الخدمات وتعزيز ثقة ورضا المواطنين المستفيدين بخدمات الوقود والغاز الطبيعى في جميع انحاء الجمهورية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في حل ومعالجة الشكاوى منذ بدء العمل بالمنظومة حوالى 99.45.% من الشكاوى الواردة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

جدير بالذكر أنه في اطار الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير أداء المنظومة فقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك الموافقة على قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.