نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى للجامعات يعلن فتح التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة نظام الثلاث سنوات والفوق متوسطة نظام الخمس سنوات.

حسب بيان يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتورمصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

الدكتورمصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات

تعلن امانة المجلس عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة نظام الثلاث سنوات والفوق متوسطة نظام الخمس سنوات للإلتحاق بكليات الهندسة، والتجارة، والحقوق، والزارعة، وذلك للعام الجامعي 2024-2025

وفقًا لما يلى:ـ



1- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

2-اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات التجارة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط من هنــــــــــــــــــــــــا.

3- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي " شعبة معامل بيولوجية " ودبلوم المدارس الفنية الزراعية " نظام الخمس سنوات بكليات الزراعة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــــا.

4- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الحقوق ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.