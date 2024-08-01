نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: ختام منافسات بطولة كرة اليد (طلبة) للجامعات والمعاهد المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اختتمت منافسات بطولة كرة اليد للجامعات، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي، حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق الجامعية المختلفة، والتي عكست المستوى المتميز للرياضة الجامعية في مصر.

وتم تتويج فريق جامعة الإسكندرية بلقب البطولة، وحلّ فريق جامعة حلوان في المركز الثاني، تلاه فريق جامعة المنصورة في المركز الثالث.

ومن جانبه، أشاد د.مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بالتنظيم المتميز للبطولة، والتي استضافتها جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا المستوى العالي من التنظيم واللعب، يعكس مدى اهتمام الجامعات المصرية بتطوير الرياضة الجامعية، معربًا عن إعجابه بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته الفرق المشاركة، مؤكدًا أن هذه البطولة تؤكد أن الجامعات لديها الكثير من المواهب الرياضية التي تستحق كل الدعم والتقدير؛ لبناء قاعدة رياضية قوية للوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء مع جامعة الإسكندرية، في تنظيم هذا الحدث الرياضي المتميز، مؤكدًا أن هذا التعاون المستمر يساهم في اكتشاف المواهب الطلابية؛ بما يعود بالنفع على الرياضة المصرية بشكل عام.