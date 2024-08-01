منتخب الطائرة الشاطئية يودع أولمبياد أولمبياد باريس بعد خسارته أمام إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 07:33 مساءً - خسر منتخب فراعنة الطائرة الشاطئية أمام نظيره الإسبانى بنتيجة 3-0 بالجولة الثالثة من منافسات الطائرة الشاطئية بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل، ليودع المنافسة .

وتضم البعثة اللاعبتين دعاء الغباشى ومروة مجدي والإيطالي نيكول أنجولو المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتواجد المنتخب المصري للطائرة الشاطئية بجوار كل من منتخبات: "البرازيل، إيطاليا، وإسبانيا".

وتشهد منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد 2024، مشاركة 24 منتخبا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات.

ويتأهل للدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن الثوالث "4 من أصل 6 مجموعات".

وتأهل المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية لأولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخ اللعبة بعد غياب 8 سنوات.

وتأهل المنتخب بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة، ومثل المنتخب المصري الثنائي دعاء الغباشي، ومروة مجدي.