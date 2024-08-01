اول تعليق لـ "محمد قوطة" لاعب التجديف علي خروجه من أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 07:33 مساءً - علق محمد قوطة لاعب التجديف علي خروجه من أولمبياد باريس ، حيث نشر منشور علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث انتقد الظروف المالية للاتحاد.

ونشر لاعب التجديف كالتالي ، «الحمد لله انتهينا من الأولمبياد.. هذه الجملة حلم لكل رياضي، لكن للأسف لم نظهر بالشكل المميز ولكن مع قلة الإمكانيات والدعم حاربنا لنكون في مكان أفضل، لم نكن في المركز الأول ونهائي الترتيب كان بعيدًا، لكن كان علينا الاستعداد بشكل أفضل ولكن الظروف المالية للاتحاد لم تساعدنا على ذلك.. الآن لنبدأ خطوة جديدة بهدف جديد».

فيما، خسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من إيطاليا المصنف أول عالم بنتيجة 45 - 14 فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجرى تيبور أندراسفى فى سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.