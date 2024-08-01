الإسباني ألكاراز يتأهل إلى نصف نهائى فردى التنس فى أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 07:33 مساءً - تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى قبل نهائي منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على الأميركي تومي بول بنتيجة 6-3 و7-6 اليوم الخميس.

وينتظر ألكاراز الفائز من مواجهة الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم والنرويجي كاسبر رود.

وحسم المصنف الثاني في البطولة المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة 6-3، لكنه عانى في الثانية حيث احتاج إلى تعويض تأخره 5-3.

وفرط ألكاراز الفائز بلقبي فرنسا المفتوحة ويمبلدون هذا العام، في تفوقه 5-3 في الشوط الفاصل، وبدا أنه في طريقه لمجموعة ثالثة بعد تقدم بول 7-6 في الشوط الفاصل.

لكن اللاعب الإسباني البالغ عمره 21 عاما حصد ثلاث نقاط متتالية ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي.

وتقام منافسات التنس على ملاعب رولاس جاروس التي تستضيف بطولة فرنسا المفتوحة.