رانيا المشاط: «العالم كله هنا في مهرجان العلمين الجديدة واللي اختار الشعار عنده حق».. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط: «أنا سعيدة بوجودي في العلمين، واللي اختار شعار العالم علمين فعلا عنده حق، لأن العالم كله هنا، ولو رجعت ورا شوية بالزمن، وواقفين في المكان اللي كان حقل ألغام كبيرة، والرئيس السيسي مهتم جدا بالتنمية».

يقام مؤتمر صحفي، للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووفد دولي، بمدينة العلمين الجديدة.

ويأتي المؤتمر الصحفي على هامش جولتها لمهرجان العلمين الجديدة 2024، ورافقها اثناء الزيارة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.









وأضافت: «ويمكن التنمية متعددة في كل الأشياء، وبحكم إني كنت وزيرة السياحة والأماكن الجديدة بتبقى مهمة جدا، لو نبص على العلمين في ميزات كتيرة مش بس بحر وفنادق لا دا في جامعات وخدمات أخرى كثيرة».

وتابعت: «يمكن أنا ضمن حكومة جديدة وأنا سعيدة إني جزء منها ويمكن الفترة الحالية التركيز بشكل أساسي على التنمية البشرية والتنمية الصناعية، والملفين دول مهمين جدا ولهم علاقة كبيرة بيعض، لأن لو قدرنا نطور البشري هنقدر نطلع منتج صناعي جيد، والمجموعة الاقتصادية كلنا لما اتكلمنا من الأول كان كل همنا أننا نحافظ على جودة الاقتصاد وتطويره».