مسرح يو أرينا يستعد لاستقبال حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 10:29 مساءً - يستعد مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة، لاستقبال حفل كاسيت 90، حيث ينتظر جمهور مهرجان العلمين الجديدة، صعود كل من النجوم محمد فؤاد وايهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعرى وخالد عجاج، حيث يقدمون حفلا فنيا كبيرا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، ويأتي حفل كاسيت 90 بالتعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، ويشهد الحفل عدد من المفاجآت.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.