وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيسة البرلمان الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس الأول من أغسطس الجارى اتصالاً هاتفياً مع "روبرتا ميتسولا" رئيسة البرلمان الأوروبى.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، إن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة ل"ميتسولا" لإعادة انتخابها كرئيس للبرلمان الأوروبى، وهو الأمر الذى يؤكد على ثقة نواب البرلمان فى نجاحها خلال فترة ولايتها الجديدة، مقدماً الشكر لدعمهما لمصر وتفهمها لما تشهده من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وأثارها الاقتصادية والأمنية.

ونقل وزير الخارجية دعوة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، وذلك للحفاظ على الزخم في العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن التحديات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير د. عبد العاطى استعرض ما تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبى من تطور غير مسبوق بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد أن مصر تهدف من هذه الشراكة إلى تعميق كافة أوجه التعاون بين الجانبين على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية، وهو ما انعكس في انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى في يونيو الماضى، فضلاً عن النجاحات القائمة في التعاون في مجال مكافحة كل من الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وغيرها من مجالات التعاون القطاعية المختلفة.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر إلى استمرار رئيسة البرلمان الأوروبي في القيام بدورها القيادى والرائد في دعم الشراكة المصرية/ الأوروبية داخل أروقة البرلمان، لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.