المايسترو أحمد طه يقود حفل فؤاد عبد الواحد وأصيل هميم بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 12:36 مساءً - يقيم مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية اليوم الجمعة حفل خليجي يحييه الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد والفنانة العراقية أصيل هميم، والفنان موسى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه، وذلك على مسرح ميوزيكال شو بـ "النورث سكوير" بمدينة العلمين، في تمام الساعة 10 ونصف مساء.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

حفل خليجي