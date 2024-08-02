مفهوم جديد لحقوق الإنسان.. جهود حملة «إيد واحدة» لصالح الفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 01:33 مساءً - تواصل حملة «ايد واحدة» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري ، أعمالها كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتتمثل ملخص الجهود في استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار قوافل الحملة لتقديم الدعم المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة في اليوم الثاني مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم ، وإقامة معارض ملابس.

استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

تهدف حملة «إيد واحدة» إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.