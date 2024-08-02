إشادة برلمانية بمبادرة ابدأ: الطريق إلى تطوير الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 03:32 مساءً -

أشاد النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، بإطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، قائلا: المبادرة تستهدف الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو زيد، في بيان سابق له، أن مبادرة "ابدأ" تسعى لتعزيز القطاع الخاص في توطين الكثير من الصناعات في مصر بجانب تقديم الحوافز متمثلة في أرض بحق الانتفاع، فضلا عن الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية على رأس أولويات الدولة المصرية.