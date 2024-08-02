منتخب المغرب يهزم أمريكا برباعية ويتأهل لنصف النهائي فى أولمبياد باريس 2024 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 06:32 مساءً - تأهل منتخب المغرب الاوليمبي الي الدور قبل النهائي لدورة الألعاب الاوليمبية المقامة حاليا في باريس ، بعد تخطيه عقبة أمريكا بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، لينتظر الفائز من إسبانيا واليابان نحو الوصول إلى المباراة النهائية المقرر لها الجمعة المقبل.

انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب وأمريكا في دور ربع النهائي لدورة الألعاب الاوليمبية باريس 2024 ، بتقدم المغرب بهدف نظيف احرزه سفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 28 من ركلة جزاء .

بدأ منتخب المغرب الشوط الثاني بهدوء في محاولة للحفاظ علي هدف التقدم، وفي الدقيقة 63 يحرز اخوماش الهدف الثاني لمنتخب المغرب وفي الدقيقة 70 يحرز المخضرم اشرف حكيمي الهدف الثالث لمنتخب المغرب، وأختتم المهدي موهوب رباعية المغرب في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع من ركلة جزاء، معلنا تأهل الفريق الي الدور قبل النهائي.

وبدأ منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أسامة العزوزي - مهدي بوكامير - زكريا الواحدي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: بلال الخنوس - أسامة تارجالين - أمير ريتشاردسون.

خط الهجوم: إلياس اخوماش - عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي.