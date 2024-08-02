مهرجان العلمين الجديدة يخصص شاشات كبيرة لعرض المباريات والبطولات الخاصة بمنطقه الشاطئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 09:36 مساءً - خصص مهرجان العلمين الجديدة، منطقه لعرض المباريات والبطولات الخاصة في منطقه الشاطئ، مزودة بشاشات عرض كبيرة، يتم خلالها عرض مباريات الكرة.

وشهدت منطقة الشاطئ بمهرجان العلمين الجديدة عرض مباراة منتخب مصر الاوليمبى أمام البارجواى في دور الثمانية باولمبياد باريس، والمقامة اليوم الجمعه.



