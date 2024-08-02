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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر.. نتيجة الثانوية العامة 2024 هي الشغل الشاغل للطلاب، حيث من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الانتهاء من مرحلة التدقيق والمراجعة والاعتماد، حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وينتظر غالبية طلاب الثانوية نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن مؤشرات النجاح في 9 مواد، حيث دخلت نتيجة الثانوية العامة 2024 مرحلة التدقيق والمراجعة، تمهيدا لوصول نتيجة الثانوية العامة 2024 إلى مرحلة الاعتماد من وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2024

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر، وذلك في إطار الخدمات التي تستعرضها وتقدمها لقرائها ومتابعيها خاصة طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، ونوضح في هذا الموضوع التفاصيل الكاملة.

نتيجة الثانوية العامة.. ما حقيقة ظهورها غدا "التعليم توضح"

من جانبه، رد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد من شائعات بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 في مصر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشائعات عن هذا الأمر انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر.. وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات صحفية، أن ما يتم تداوله من أنباء حول تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 غير صحيح، وأنه لم يتم تحديد موعد الإعلان عن النتيجة، وأن المواعيد المنشورة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق، وهناك العديد من الإجراءات لا بد من اتباعها قبل إعلان النتيجة.

إجراءات ما قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر.. وكشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن هناك إجراءات تتم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، متعلقة بـ "التصحيح، ورصد الدرجات، وتطبيق درجات الرأفة"، وجميعها تتم بدقة شديدة وتأخد الوقت الكافي لها، وبعد الانتهاء منها؛ سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر.. وخرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، لترد على كل ما يثار في موضوع نتيجة الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أن كل ما تردد عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 يوم غد السبت شائعات لا أساس لها من الصحة، إذ أن الوزارة حتى الآن لم تصدر أي بيانات أو معلومات رسمية بشأن إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024 للطلاب إلكترونيًا، لافتة إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومما يتم إعلانه من وزارة التربية والتعليم؛ منعا لنشر البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وأن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 لم يتم تحديده بعد بشكل رسمي، مضيفًة: "سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 فور انتهاء كافة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة".

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024

جاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 94.21٪، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ عددهم 501642 طالبا وطالبة.

بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 بامتحان مادة الأحياء 91٪، في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92٪.

نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر.. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها على إطلاع الطلاب على كل مستجدات مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2024، في مختلف مواد الامتحانات، مع استمرار إجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن المقرر أن يتم العمل على استعلام نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال العمل على اتباع بعض الخطوات الالكترونية الهامة، والتي يتم العمل على التعرف من خلالها على الدرجات الخاصة بكل طلاب الثانوية العامة للعلمي والأدبي، على أن يتم ذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون ذلك من خلال العمل على اتباع كل ما يلي:

يتم تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة.

ومن ثم عليك تحديد العام الحالي 2024.

ومن ثم يتم الضغط على نتائج الطلاب.

وعليك ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وبعدها يتم الضغط على استعلام.

انتظر حتى تظهر لك النتائج فور إعلانها.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

وانتهى يوم السبت 20 يوليو 2024، الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك طبقًا للمواعيد المعلنة في جدول الامتحانات.

مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

وأشارت وزارة التعليم إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2024 تمر بالعديد من المراحل قبل إعلانها للطلاب، وهي:

التصحيح رصد الدرجات المراجعة تجميع النتيجة عرض النتيجة على وزير التعليم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 إعلان النتيجة رسميًا للطلاب

تحذير من عمليات نصب للحصول على النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر.. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الروابط المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والأدبي، ليس لها أي علاقة بالنتيجة أو الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

الخطوة الأولى: الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، مــن هــنــــــــا الخطوة الثانية: الضغط على الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة: اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024. الخطوة الرابعة: كتابة رقم جلوس الطالب. الخطوة الخامسة: الضغط على عرض النتيجة. الخطوة السادسة: تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024.

درجات المواد الأساسية في نتيجة الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة اللغة العربية 80 درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة مادة التاريخ 60 درجة مادة الجغرافيا 60 درجة مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة

درجات مواد قسم العلمي في نتيجة الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة الكيمياء 60 درجة مادة الفيزياء 60 درجة مادة الأحياء 60 درجة مادة الجيولوجيا 60 درجة مادة الهندسة الفرعية 30 درجة مادة التفاضل والتكامل 30 درجة مادة استاتيكا 30 درجة مادة ديناميكا 30 درجة

درجات المواد التي لا تضاف للمجموع بنتجية الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة التربية الدينية 25 درجة مادة التربية الوطنية 25 درجة مادة الاقتصاد والإحصاء 50 درجة

نصائح مهمة لأولياء الأمور لتقبل نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن حقيقة الأمر.. ويمر طلاب الثانوية العامة بضغوط شديدة قبل خوض الامتحانات الأمر الذي يتسبب في أزمات نفسية للطلاب يوم النتيجة تصل إلى اكتئاب شديد حال عدم الحصول على مجموع لاختيار الكلية المناسبة له لذا يشكل دور أولياء الأمور يوم نتيجة الثانوية العامة أمرا حيويا في التخفيف عن ذويهم.

ويعتمد دورهم على الآتي: