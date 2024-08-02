وزير الأوقاف يصل السعودية للمشاركة بالمؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف للمملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وكان في استقبال الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمطار جدة سعادة الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي وكيل الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وسلطان المزروع مدير عام الشئون المالية والإدارية ومشعل العبد اللطيف مدير عام التواصل وسعود المهنا مدير لجنة العلاقات ومبارك السبيعي رئيس لجنة الاستقبال والضيافة وسط ترحيب وحفاوة كريمة.

ومن الجانب المصري كان في استقبال الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة.

وخلال الاستقبال أشاد سعادة الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي وكيل الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بالمسيرة العلمية والدعوية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن تلبية هذه الدعوة الكريمة حب لهذا البلد الأمين، واحترام لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حفاوة الاستقبال قائلًا: نشكر كرمكم ومودتكم، ونعتز بالأخوة العميقة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

جدير بالذكر أن الوفد المرافق لوزير الأوقاف يتكون من فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والأستاذ محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف للإعلام.

وسيشارك في المؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات إسلامية من أكثر من 60 دولة، يبحثون خلاله موضوعات تتعلق بدور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال في 10 جلسات عمل.