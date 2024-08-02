للصبر حدود يا مصريين.. منتخب الفراعنة الأولمبي يقترب من ميدالية بالصعود لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:30 مساءً - انتزع منتخب مصر الأولمبى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس، على حساب باراجواى بعد فاز بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.

شهدت المباراة بداية قوية وسريعة من المنتخبين، وخاصة منتخب باراجوأى الذى لجأ إلى الضغط العإلى من بداية المباراة بغية خطف هدف مبكر ولكن خط دفاع المنتخب المصرى نجح فى افساد محأولات المنافس.

وتعرض محمد الننى للإصابة فى الدقيقة 20 إلا أنه رفض الخروج وتمسك بالإستمرار فى المباراة، وفى الدقيقة 22 سدد محمد شحاتة تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى باراجوأى.

وأهدر محمود صابر هدفا محققا فى الدقيقة 31 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء باراجوأى وسدد الكرة بقوة لكنها اصطدمت بالحارس ومرت خارج الملعب، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، أضاع إبراهيم عادل هدفا مؤكدا جديدا داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية من زيزو لكنه لم ينجح فى التعامل معها لتمر خارج الملعب، قبل أن يسدد الننى تصويبة قوية مرت فوق عارضة حارس مرمى باراجوأى بسنتيمترات.

وسجل جوميز هدف التقدم لمنتخب باراجواى الأولمبى فى شباك منتخب مصر فى الدقيقة 71 مستغلا بطء مدافعى منتخب مصر، قبل أن يتعادل ابراهيم عادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 88، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ولجأ الفريقان للوقت الإضافى.

وغادر أحمد سيد زيزو مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام باراجواى، مصابا فى الوقت الإضافى بعد تعرضه لآلام فى العضلة الضامة وشارك كريم الدبيس بدلا منه، وانتهى الوقت الإضافى بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كل من حمزة علاء فى حراسة المرمى، وفى الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وأحمد نبيل كوكا واحمد عيد، وفى الوسط محمد النني ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وفى الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكإلى، فى مباراة باراجوأى فى ربع نهائى أولمبياد باريس كل من كريم الدبيس وعلى الجابرى ومحمد طارق وزياد كمال وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسى وبلال مظهر.

وبلغ المنتخب المصرى بجدارة الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة ألفرنسية باريس.

وحقق منتخب ألفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف وأحد، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل أوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثانى على التوإلى، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسبانى برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى للدور الثانى متجأوزا المرحلة الأولى فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب فى إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هى المشاركة الثالثة عشر.

فى المقابل وصل منتخب بارجوأى لربع النهائى فى وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب اليابانى، ويطمح لكتابة التاريخ بالوصول للمربع الذهبى.