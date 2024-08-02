والله وعملوها الرجالة.. مهرجان العلمين الجديدة يحتفل بفوز المنتخب الأولمبي والصعود لنصف نهائي مونديال باريس 2024 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:30 مساءً - احتفل مهرجان العلمين الجديدة بفوز منتخب مصر الأولمبي على الأوروجواي بضربات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والأوقات الإضافية، والصعود إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وخصص مهرجان العلمين الجديدة، منطقة لعرض المباريات والبطولات الخاصة في منطقه الشاطئ، مزودة بشاشات عرض كبيرة، يتم خلالها عرض مباريات الكرة.

وشهدت منطقة الشاطئ بمهرجان العلمين الجديدة عرض مباراة منتخب مصر الاوليمبى أمام البارجواى في دور الثمانية باولمبياد باريس، والمقامة اليوم الجمعه.