وزير الرياضة بعد فوز المنتخب الأولمبى: تأهل مستحق وإنجاز للرياضة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، بالفوز علي منتخب باراجواي بضربات الترجيح بنتيجة ٥/ ٤، والتأهل إلى دور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يُعد إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية على الساحة الدولية، مشيداً بالمجهودات التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري للوصول إلى هذا المستوى المتميز، والذي يُعد تتويجًا لبرنامج الإعداد الطويل والمكثف الذي خاضوه.

وطالب وزير الشباب والرياضة الجماهير المصرية، بتشجيع الفريق وكافة أبطالنا الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع إسم مصر عاليًا، وكذلك استمرار تقديم الأداء المميز.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية متصدراً المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، في مجموعة ضمت إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.