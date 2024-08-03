منتخب مصر لليد يهزم النرويج 26 -25 فى أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره النرويجي "وصيف بطل العالم"، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل. انتهى الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح منتخب الفراعنة.

وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020..