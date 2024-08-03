نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية: أمطار متوسطة ورعدية تصل إلى حد السيول على 9 مناطق اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المناطق الجنوبية في البلاد في الأيام القليلة الماضية أمطارًا متوسطة ورعدية، وصلت إلى حد السيول، نتيجة تكون الحزام المداري في السودان ودول المنبع.

بناءً على هذه التطورات، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار سقوط أمطار مشابهة اليوم، مع امتداد تأثير الحزام المداري إلى شمال الصعيد.

تفاصيل الطقس والأمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم الأنحاء، مع طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا.

المناطق المتأثرة بالأمطار

تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على 9 مناطق مختلفة، وهي:

قنا

الأقصر

الوادي الجديد

أسوان

أبو سمبل

مرسى علم

رأس بناس

شلاتين

حلايب

ترافق هذه الأمطار نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية : من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

: من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. حركة الرياح: تكون الرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على فترات متقطعة في جميع الأنحاء.

درجات الحرارة في أغسطس

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر أغسطس يعد ذروة فصل الصيف نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة.

رغم تسجيل درجات حرارة هذا الشهر أعلى من المعدلات الطبيعية، لم تسجل درجات حرارة تفوق تلك التي شهدناها في شهري يونيو ويوليو، لكن الطقس سيكون مشابهًا لتلك الأشهر من حيث الإحساس بالحرارة.