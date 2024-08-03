أجواء حماسية في العلمين الجديدة بعد فوز منتخبي القدم واليد في أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - قالت الإعلامية لما جبريل، المتحدثة باسم مهرجان العلمين ومقدمة برنامج "صباح العلمين": "شهدنا أمس ليلة تاريخية بفوز منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم وصعوده إلى نصف النهائي وكذلك فوز منتخب مصر لكرة اليد وضمان الصعود إلى دور الربع نهائي"، لافتة إلى أن العلمين تضم شاشات كبيرة لمتابعة هذه المباريات المهمة وسط أجواء تاريخية.

وأضافت خلال برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة: "شهدنا احتفالات بعد الفوز والفرحة كانت حقيقية والأجواء حماسية بالصعود".

ويقدم الإعلاميان إبراهيم عبد الجواد ولما جبريل، برنامج صباح العلمين من قلب مدينة العلمين الجديدة، في الفترة من 7 إلي 8 صباحا اعتبار من اليوم الخميس حيث ينقل البرنامج فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

ويعرض برنامج صباح العلمين علي قنوات الحياة و سي بي سي وقناة أون وقناة أون تايم سبورت والراديو ميجا ونغم وشعبى وراديو هيتس - راديو النيل وراديو اون سبورت والراديو 9090.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.