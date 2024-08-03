نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 3 أغسطس 2024: تحذيرات من السيول وأمطار رعدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن الطقس اليوم السبت، 3 أغسطس 2024، مشيرة إلى ذروة التقلبات الجوية التي قد تشمل فرصة تشكل السيول في بعض المناطق، خاصة في حلايب وشلاتين، والمناطق الواقعة غرب مرسى علم، ورأس بناس، وجنوب أسوان.

توقعات الطقس ومناطق الأمطار

تشير التوقعات إلى أن الأمطار قد تصل إلى مناطق في الأقصر، خصوصًا غربها. وقد دعت الأرصاد الجوية المواطنين في هذه المناطق إلى توخي الحذر.

وفقًا لخرائط الطقس، يتقدم الفاصل المداري شمالًا نحو جنوب البلاد، حيث تؤثر الرياح الجنوبية الرطبة على تكوين السحب المتوسطة والمنخفضة، مما يؤدي إلى سقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا في مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس وأبوسمبل وأسوان.

تفاصيل الطقس اليوم

الحرارة: الأجواء ستكون رطبة خلال النهار على أغلب الأنحاء، بينما ستكون مائلة للحرارة ورطبة ليلًا. من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية.

الرياح: ستكون الرياح معتدلة، مع نشاط ملحوظ على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مما قد يثير الرمال والأتربة في مناطق جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الأمطار: تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى حد السيول في مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأبوسمبل وأسوان والوادي الجديد والأقصر وقنا.

حالة البحرين

البحر المتوسط: من المتوقع أن تكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي.

البحر الأحمر: ستكون الحالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:

العظمى: 37°C

المحسوسة: 39°C

الصغرى: 27°C

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 31°C

المحسوسة: 34°C

الصغرى: 25°C

السواحل الشمالية الشرقية:

العظمى: 35°C

المحسوسة: 38°C

الصغرى: 26°C

جنوب سيناء:

العظمى: 38°C

المحسوسة: 41°C

شمال الصعيد:

العظمى: 41°C

المحسوسة: 43°C

الصغرى: 24°C

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر: