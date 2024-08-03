سويلم يشهد فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - الدكتور سويلم : سلسلة من ورش العمل لمناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملين بكل جهة وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة العاملين

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- مناقشة الآليات المختلفة للتدريب التى تتلائم مع طبيعة العمل بكل جهة

- البرامج التدريبية يجب أن تتوافق مع استراتيجية الوزارة ٢٠٥٠ ومحاور " الجيل التانى لمنظومة الرى 2.0 "

- إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التى سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفى لكل فرد

- قياس الأثر التدريبى على العاملين و وضع المعايير التى تحكم قياس هذا الأثر

شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ورشة العمل الأولى والمنعقدة لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة وربطها بالبرامج التدريبية ، والتى تم تنظيمها بالتعاون بين مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والري والإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام وجهات الوزارة المعنية ( قطاع الخزانات والقناطر الكبرى كمرحلة أولى ) .

وتم خلال ورشة العمل مناقشة الإحتياجات التدريبية بإدارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وربطها بالجدارات الوظيفية لكل مستوى وظيفى .

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل المقرر عقدها تباعا لمناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملين بكل جهة على حدى وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة العاملين طبقا لمتطلبات منظومة العمل ، وتمكين العاملين من تنفيذ المهام الموكلة لهم .

و وجه الدكتور سويلم بعقد ورش العمل لباقى الجهات تباعا لمناقشة الآليات المختلفة للتدريب والتى تتلائم مع طبيعة العمل بكل جهة ، وأن تتوافق هذه البرامج التدريبية مع استراتيجية الوزارة ٢٠٥٠ ، ومحاور " الجيل التانى لمنظومة الرى 2.0 " ، مع التأكيد على إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التى سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفى لكل فرد من العاملين .

كما وجه سيادته بضرورة قياس الأثر التدريبى على السادة العاملين و وضع المعايير اللازمة التى تحكم قياس هذا الأثر .