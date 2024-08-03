رئيس الوزراء يتفقد مصنع أليكس للملابس الجاهزة خلال زيارته للإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع أليكس للملابس الجاهزة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة فى عدد من المصانع بالمناطق الحرة بمدينة الإسكندرية، ورافقه خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإسكندرية، بتفقد مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين ( فتحى محمود)، وكان فى استقباله ورافقه المهندس سيد فتحى محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى أوضح أن الشركة تعد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين بالشرق الأوسط، باستثمارات بلغت 100 مليون دولار، مضيفا أنه تم إنشاء الشركة بطاقة إنتاجية يومية 3 أطنان يوميا إلى أن وصلت إلى 80 طنا يوميا، بطاقة إجمالية 30000 طن سنويا، بما يعادل 85 مليون قطعة سنويا، مما جعله أكبر مصنع فى أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الشركة أن المصنع أصبح يتبع أحدث التكنولوجيا فى الإنتاج، ولذا فقد أصبح مزارا لخبراء العالم من دول ألمانيا وتايلاند وماليزيا وإيطاليا؛ لمعاينة طرق التصنيع وكيفية تطبيق هذه الصناعة على الآلات المستحدثة من روبوتات وماكينات برس والأفران حيث وصلت درجة حرارة الفرن إلى أكثر من 1200 درجة حرارة، وتبلغ مساحة الشركة 21 فدانا، بما يعادل نحو 80000 م 2 تحتوى على عدد 4 مصانع؛ الأول لتصنيع المادة الخام (الطفلة)، والثانى تصنيع الصور الاستنساخية (الديكالات)، والثالث تصنيع الاسطمبات، حيث تم إنشاء هذه المصانع لتلبية رغبات السوق المحلية والتصدير وسرعة الإنتاج، موضحا أن أى ديكالة أو اسطمبة تستغرق أكثر من 4 شهور للتصنيع خارج البلاد، بالإضافة لوفرة العملة الأجنبية، والمصنع الرابع تصنيع المنتج نفسه من أدوات المائدة من البورسلين.

ولفت رئيس الشركة إلى أن الشركة حصلت على شهادتى أيزو؛ لكى تمكنها من التصدير خارج البلاد، مضيفا: تبلغ نسبة المكون المحلى لهذه الصناعة 85% مكونات محلية من الخامات، ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار، وعدد العمالة، ويتم تصدير إنتاج المصنع لـ 55 دولة على مستوى العالم وخاصة دول أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا بما يعادل مليار جنيه سنويا، وتبلغ المبيعات 2.5 مليار جنيه سنويا للسوق المحلية، حيث يتم استهداف تغطية السوق المحلية بنسبة 70% من الإنتاج، وتصدير 30% للسوق العالمية.

وقال رئيس الشركة أن عدد العمالة المباشرة يبلغ 4200 عامل داخل المصنع، وما لا يقل عن 15 ألف عامل من العمالة غير المباشرة يخدم مصنعنا فقط من عمال محاجر المواد الخام ومصانع الكرتون والفوم وقطع الغيار، ومستلزمات التشغيل الأخرى والتى تخدم 22 مرحلة إنتاجبة.

وعقب جولته بخطوط الإنتاج للمصنع التى تبلغ 15 خطا، تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض منتجات الشركة، حيث أشاد بتنوع المنتجات ومستوى جودتها الفائق، كما تعرف على مختلف مراحل الإنتاج؛ حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه يتم تصنيع البورسلين عبر عدد من المراحل الإنتاجية ليخرج المنتج الأبيض، ثم يتم زخرفته، ولفت رئيس الشركة إلى أن المصنع مختص بالزخرفة لمختلف المنتجات من أدوات المائدة، موضحا أيضا أن كل مرحلة تشمل عددا من الأصول الثابتة والمعدات، ومستلزمات التشغيل التى تلزم كل مرحلة، وتتضمن الفرم، ثم الإعـداد والتحضير، ثم مرحلة التشكيل فمرحلة الصـب، وعقب ذلك تأتى مـرحلـة الـبـرس، ثم مـرحلة الشحـن والبسكـوت، مرورا بمرحلـة الجليز، ثم الفـرز، وتأتى بعد ذلك مـرحلة الـزخرفة، انتهاء بمرحلة التغليف.

ومر الدكتور مصطفى مدبولى على قسم الديكالة (الرسومات)؛ حيث توقف أمام ماكينة الطباعة، وشاهد مرحلة الفرز، كما تابع العربات التى تدخل الأفران على قضبان حديدية، والتى يتم فيها شحن المنتجات الخارجة من مراحل التشكيل والصب والبرس فى عربات الأفران (المعدة خصيصا لتحمل درجات الحرارة العالية جدا)، ثم تدخل هذه العربات إلى المجففات الملحقة بالأفران لتجفيفها ودفعها داخل الأفران.

كما تابع رئيس الوزراء عمل إحدى ماكينات الروبوت، حيث تعرف من مسئولى الشركة على مراحل إنتاج المنتجات المختلفة بالآلات ومعدات وأفران صناعة ألمانية تضم أكثر من 102 روبوت صناعة ألمانية، وتتم وفقا للمواصفات والجودة العالمية ويتم التفتيش عليها من خلال المكاتب المعتمدة، ثم شاهد رئيس الوزراء إحدى ماكينات الصب الآلي، وانتقل إلى مكان إقامة الأفران الجديدة فى المصنع، حيث أوضح رئيس الشركة أن الشركة بصدد إقامة توسعات جديدة لبعض مراحل الإنتاج، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء، وعقب ذلك مر بقسم ماكينات صناعة الفنجان الأوتوماتيك، ثم توقف أمام قسم التلوين، كما تفقد مصنع الخامات.

وخلال جولته بالمصنع، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا وديا مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، واستفسر من إحداهن عن ظروف وبيئة العمل، والإمكانات والخدمات التى يوفرها المصنع للعمال، فأوضحت العاملة أنها كانت تقطن بمحافظة البحيرة ثم انتقلت للإسكندرية للعمل بالمصنع الذى تعمل به منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن إدارة المصنع توفر لجميع العاملين تأمينا صحيا مناسبا، كما توفر وسائل مواصلات للانتقالات، وتراعى الإدارة الظروف الطارئة التى يتعرض لها العاملون، كما أنها تتقاضى 6 الاف جنيه كراتب وتوجد حوافز مناسبة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بالمصنع، بالتأكيد أن الحكومة تقدم مختلف صور الدعم الممكن للمستثمرين الجادين فى مجال الصناعة، وتعمل على تشجيع إقامة أى توسعات جديدة، كما تعمل على إزالة أى عقبات أو تحديات قد تواجه المستثمرين فى سبيل تنفيذ تلك التوسعات، معبرا عن ترحيبه بتلقى أى طلبات فى هذا الشأن للسعى لحلها على الفور.