وزير الري: عقد سلسلة من ورش العمل لمناقشة الجدارات الخاصة بالعاملين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 12:31 مساءً - شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الأولى والمنعقدة لمناقشة وتحديد الجدارات الخاصة بمهام العاملين بالوزارة وربطها بالبرامج التدريبية، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام وجهات الوزارة المعنية (قطاع الخزانات والقناطر الكبرى كمرحلة أولى).

وخلال ورشة العمل تم مناقشة الاحتياجات التدريبية بإدارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وربطها بالجدارات الوظيفية لكل مستوى وظيفي.

وقال الدكتور سويلم، إن هذه الورشة تعد الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل المقرر عقدها تباعا، لمناقشة الجدارات الخاصة بمهام العاملين بكل جهة على حدى وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة العاملين طبقًا لمتطلبات منظومة العمل، وتمكين العاملين من تنفيذ المهام الموكلة لهم.

ووجه الدكتور سويلم بعقد ورش العمل لباقي الجهات تباعا، لمناقشة الآليات المختلفة للتدريب والتي تتلائم مع طبيعة العمل بكل جهة، وأن تتوافق هذه البرامج التدريبية مع استراتيجية الوزارة 2050، ومحاور " الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "، مع التأكيد على إشراك جميع العاملين بالبرامج التدريبية التي سيتم عقدها طبقا للمسار الوظيفي لكل فرد من العاملين.

كما وجه الوزير بضرورة قياس الأثر التدريبي على السادة العاملين ووضع المعايير اللازمة التي تحكم قياس هذا الأثر.