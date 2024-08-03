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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع المخلفات والرتش وتحسين حالة النظافة بالبدرشين ومنشاة القناطر والمنيرة الغربية والعجوزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات رفع المخلفات والرتش من الطرق والمحاور المرورية وتحسين حالة النظافة بالشوارع الفرعية.
حيث اطلع محافظ الجيزة، على الحملات التي تم تنفيذها بشوارع مدينة البدرشين ومناطق نكلا وطراد النيل بمركز ومدينة منشاة القناطر.
وكذلك شوارع الاقصر وبشتيل والمطار بحي المنيرة الغربية وبعددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بقطاعات العجوزة وأرض اللواء منها شوارع محمد شكرى مع شاهين ودمشق وابراهيم البعثي ومنطقة عمارات الاوقاف و٢٦ يوليو ترسانة وترعة الزمر.