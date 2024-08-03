رفع المخلفات والرتش وتحسين حالة النظافة بالبدرشين ومنشاة القناطر والمنيرة الغربية والعجوزة

وكذلك شوارع الاقصر وبشتيل والمطار بحي المنيرة الغربية وبعددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بقطاعات العجوزة وأرض اللواء منها شوارع محمد شكرى مع شاهين ودمشق وابراهيم البعثي ومنطقة عمارات الاوقاف و٢٦ يوليو ترسانة وترعة الزمر.

حيث اطلع محافظ الجيزة، على الحملات التي تم تنفيذها بشوارع مدينة البدرشين ومناطق نكلا وطراد النيل بمركز ومدينة منشاة القناطر.

محمد يوسف

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