أخبار مصرية

رفع المخلفات والرتش وتحسين حالة النظافة بالبدرشين ومنشاة القناطر والمنيرة الغربية والعجوزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع المخلفات والرتش وتحسين حالة النظافة بالبدرشين ومنشاة القناطر والمنيرة الغربية والعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات رفع المخلفات والرتش من الطرق والمحاور المرورية وتحسين حالة النظافة بالشوارع الفرعية. 

حيث اطلع محافظ الجيزة، على الحملات التي تم تنفيذها بشوارع مدينة البدرشين ومناطق نكلا وطراد النيل بمركز ومدينة منشاة القناطر.

وكذلك شوارع الاقصر وبشتيل والمطار بحي المنيرة الغربية وبعددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بقطاعات العجوزة وأرض اللواء منها شوارع محمد شكرى مع شاهين ودمشق وابراهيم البعثي ومنطقة عمارات الاوقاف و٢٦ يوليو ترسانة وترعة الزمر.

FB_IMG_1722676466614
FB_IMG_1722676466614
FB_IMG_1722676482789
FB_IMG_1722676482789
FB_IMG_1722676480696
FB_IMG_1722676480696
FB_IMG_1722676478470
FB_IMG_1722676478470
FB_IMG_1722676476244
FB_IMG_1722676476244
FB_IMG_1722676473558
FB_IMG_1722676473558
FB_IMG_1722676471474
FB_IMG_1722676471474
FB_IMG_1722676469639
FB_IMG_1722676469639
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا