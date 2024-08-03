نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 600 حالة إشغال وغلق وتشميع منشأة تمارس أنشطة تعليمية مخالفة ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف المهندس محمود فؤاد رئيس الحي، بشن حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطريق العام ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 600 حالة إشغال من شوارع (العشرين، والملكة، وفيصل)، وغلق وتشميع منشأة تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص.

كان قد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال والباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام.

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